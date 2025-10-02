Экономика
Россиянам обещали зиму холоднее предыдущей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По словам синоптиков, к более низким температурам следует готовиться почти всем россиянам. Например, более холодный ноябрь ожидается в на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Более холодный январь прогнозируют на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Февраль с более низкими температурами ожидается в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

Ранее доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев дал прогноз по снежным зимам в Москве. По его мнению, так называемые «европейские» бесснежные зимы не будут частым явлением в российской столице.

