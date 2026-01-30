Реклама

Экономика
14:18, 30 января 2026Экономика

Нарушившая меры безопасности прохожая погибла в Москве

В Москве погибла прохожая, нарушившая меры безопасности
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве погибла прохожая, нарушившая меры безопасности. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру Южного административного округа (ЮАО) столицы.

Инцидент произошел на улице Хавская в Даниловском районе города во время работ по уборке снега и наледи на крыше одного из домов. «Женщина проигнорировала меры безопасности и прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения», — рассказали в ведомстве.

От полученных в результате падения наледи травм женщина скончалась. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

В префектуре ЮАО Москвы напомнили, что в столице регулярно проводятся работы по расчистке снега, в том числе с крыш домов и других зданий. Там призвали не игнорировать предупреждения и соблюдать осторожность.

На этой неделе на Москву обрушился снегопад. За время обильных осадков сугробы в столице достигли высоты 60 сантиметров. Такой показатель зафиксировали осадкомеры на Балчуге. Это в два раза превышает климатическую норму января.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая череда снегопадов обрушится на столицу в начале следующей недели с приходом южного циклона.

