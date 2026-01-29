Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 29 января 2026Экономика

Москвичам пообещали новые снегопады

Синоптик Шувалов: В начале следующей недели в Москве возобновятся снегопады
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Обещанный перерыв в снегопадах не продлится долго. Когда ждать возобновления осадков, изданию RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снегопады возьмут паузу вечером в четверг, 29 января. В пятницу, 30-го числа, ожидается рост атмосферного давления — к выходным показатель достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Вместе с этим в столичном регионе упадет температура. В пятницу температурный минимум составит около минус 16-19 градусов, а уже в субботу по области похолодает до минус 20-25 градусов, предупреждает Шувалов.

Пик холодов придется на воскресенье, 1 февраля. На небе появится солнце, но это будет солнце при сильных морозах, подчеркивает метеоролог. В ночные часы столбики термометров будут держаться около минус 20-25 градусов, а днем — минус 15-20 градусов.

По расчетам синоптика, новая череда снегопадов обрушится на столицу в начале следующей недели с приходом южного циклона. Самые обильные осадки он принесет в Воронеж, Пензу и Казань. Так, в Пензе всего за пару дней может выпасть до 40 сантиметров снега. Затем циклон сделает петлю и заденет столицу. С его наступлением в Москве ослабнут морозы и вернется снег. Осадки будут варьироваться от слабых до умеренных, добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что Московская область всего за сутки выполнила половину месячной нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok