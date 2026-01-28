Реклама

Экономика
10:48, 28 января 2026Экономика

Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

Синоптик Леус: В Москве выпало 20 % месячной нормы снега, в Подмосковье — 50 %
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Столичный регион стремительно заметает снегом. Объем выпавших в Москве и Подмосковье осадков в своем Telegram-канале оценил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ осадкомеры зафиксировали 10 миллиметров снега. Те же показатели отмечены на метеостанции в Тушино, а на Балчуге выпало 11 миллиметров осадков. Таким образом, в городе выпало 20 процентов месячной нормы.

Регион же успел всего за день выполнить половину месячного объема осадков — на юге Подмосковья выпали все 50 процентов январской нормы. В Кашире зарегистрировали 20 миллиметров снега, в Черустях выпало 15 миллиметров при норме в 42 миллиметра, в Серпухове — 15 миллиметров при норме в 39. В Коломне осадкомеры зафиксировали 14 миллиметров осадков (норма — 41 миллиметр), в Волоколамске — 12 миллиметров (41 миллиметр), Наро-Фоминске — 11 миллиметров (44 миллиметра).

И эти показатели — не предел. Обрушившиеся на Московский регион снегопады будут идти до конца января.

