Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 27 января 2026Экономика

Москвичам раскрыли продолжительность снегопадов

Синоптик Позднякова: Снегопады в Москве продлятся до конца января
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Снегопады в Москве будут идти до конца января. Продолжительность осадков в регионе раскрыла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Синоптик пояснила, что до конца первого месяца 2026 года регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут в столицу осадки, даже несмотря на высокое атмосферное давление.

Позднякова отметила, что обрушившийся в ночь на вторник снегопад будет идти с перерывами, потому что регион находится в зоне атмосферного фронта, надвигающегося волнами. То есть местами сильный снег может продолжиться и в среду, 28 января.

«Категория сильного снега начинается тогда, когда за 12 часов выпадает 6 миллиметров и более осадков. Завтра прогнозируется по Москве и ночью, и днем, около 2-8 миллиметров осадков, то есть местами это будет сильный снег», — уточнила метеоролог.

Ранее Позднякова предупредила, что после обильных снегопадов в Москве начнутся морозы. К воскресенью, 1 февраля, столбики термометров в столице могут опуститься днем до минус 10-15 градусов и ночью до минус 17-22 градусов. При этом осадки продолжатся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok