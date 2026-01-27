Москвичам раскрыли продолжительность снегопадов

Синоптик Позднякова: Снегопады в Москве продлятся до конца января

Снегопады в Москве будут идти до конца января. Продолжительность осадков в регионе раскрыла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Синоптик пояснила, что до конца первого месяца 2026 года регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут в столицу осадки, даже несмотря на высокое атмосферное давление.

Позднякова отметила, что обрушившийся в ночь на вторник снегопад будет идти с перерывами, потому что регион находится в зоне атмосферного фронта, надвигающегося волнами. То есть местами сильный снег может продолжиться и в среду, 28 января.

«Категория сильного снега начинается тогда, когда за 12 часов выпадает 6 миллиметров и более осадков. Завтра прогнозируется по Москве и ночью, и днем, около 2-8 миллиметров осадков, то есть местами это будет сильный снег», — уточнила метеоролог.

Ранее Позднякова предупредила, что после обильных снегопадов в Москве начнутся морозы. К воскресенью, 1 февраля, столбики термометров в столице могут опуститься днем до минус 10-15 градусов и ночью до минус 17-22 градусов. При этом осадки продолжатся.