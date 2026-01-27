Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

Синоптик Позднякова: После снегопадов Москву накроют морозы

После обильных снегопадов температура в Москве резко понизится. Об этом предупредила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru.

По словам синоптика, после снегопадов погоду в столице будет определять антициклон, на южной периферии которого окажется город. К воскресенью, 1 февраля, столбики термометров в столице могут опуститься минус 10-минус 15 градусов днем и минус 17-минус 22 градуса ночью. При этом осадки продолжатся.

Ранее сообщалось, что 27 и 28 января сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров. Пик осадков придется на среду.