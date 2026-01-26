Москвичам пообещали снежный апокалипсис

Синоптик Тишковец: За 48 часов сугробы в Москве вырастут до 50 сантиметров

На Москву надвигается снежный апокалипсис — за ближайшие двое суток сугробы могут вырасти до 50 сантиметров, пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит aif.ru.

По словам синоптика, осадки усилятся, когда морозы в мегаполисе начнут ослабевать. Аномальные снегопады в Москве возможны уже во вторник, 27 января. По прогнозам Тишковца, сугробы могут увеличиться минимум на 10 сантиметров.

«Среднерусскую возвышенность накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями — ожидается до 22 миллиметра осадков, с ухудшением видимости до 1–4 километра — белая пелена полностью скроет горизонт, стирая грань между небом и землей», — предупредил Тишковец.

Пик снегопадов придется на среду, 28 января. Суммарно за 48 часов в столице выпадет до 31 миллиметра осадков. «Если сейчас на метеостанции ВДНХ фиксируют 30 см, то совсем скоро сугробы могут дотянуться до 50 см», — заключил метеоролог.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь на 26 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру на уровне минус 18,5 градуса. Это на 1,1 градуса ниже, чем у прежнего рекордсмена, который был установлен только 24-го числа.