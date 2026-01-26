Москвичи пережили самую холодную ночь зимы

Синоптик Леус: Ночь на 26 января самой холодной с начала зимы

Москва установила температурный минимум текущей зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночь на понедельник, 26 января, стала самой холодной с начала этой зимы. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру на уровне минус 18,5 градуса. Это на 1,1 градуса ниже, чем у прежнего рекордсмена, который был установлен только 24-го числа.

На метеостанции в Балчуге столбики термометров опустились до минус 15 градусов, в Строгино — до минус 18 градусов. В Тушино синоптики зарегистрировали 21 градус ниже нуля. Еще ниже температура упала в Новой Москве. В Михайловском в ночь на понедельник отметили минус 27,6 градуса. В Подмосковье традиционно холоднее: в Луховицах зафиксировано минус 28,7 градуса, в Черустях — минус 28,6 градуса, в Мелихово — минус 28,3, в Коломне — минус 27,2 и в Серпухове — минус 27,1 градуса.

Следующей же ночью температура в столичном регионе пойдет вверх, показатели не опустятся ниже минус 10-12 градусов. На фоне прихода теплых воздушных масс возобновятся и снегопады. В течение следующих трех дней температура будет держаться в пределах климатической нормы, заверил метеоролог. Тем не менее завершится январь очередной волной холодов.

Не обойдется без морозов и в феврале. По прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, новый виток похолодания наступит 2 февраля. В ночные часы температура будет колебаться около минус 13-18 градусов. В целом же погода в феврале будет мягче, чем обычно, а столбики термометров в среднем будут держаться выше многолетних значений примерно на полтора-два градуса.