Экономика
20:09, 21 января 2026Экономика

Москвичам пообещали новую волну морозов

Синоптик Ильин: Морозы вернутся в Москву в начале февраля
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Февраль в Москве начнется похолоданием. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Новую волну морозов метеоролог ожидает в начале следующего месяца, 2 февраля. В ночные часы, согласно его прогнозам, температура будет колебаться в пределах минус 13-18 градусов. Такие показатели ниже климатической нормы, обращает внимание Ильин: среднесуточная норма для начала февраля составляет около минус 6,5 градуса.

Какой будет погода в дальнейшем, синоптик не берется говорить точно. Как предполагает Ильин, на фоне изменчивой атмосферной динамики в столице будут чередоваться волны то теплого, то холодного воздуха. Только в течение нескольких дней температура может меняться на 10 градусов, предупреждает специалист.

Ближайшая волна холодов придется на выходные, 24 и 25 января. В ночь на субботу морозы в столице достигнут минус 23 градусов, по области — минус 25 градусов, а в воскресенье — минус 28 градусов.

