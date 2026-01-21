Реклама

Экономика
17:15, 21 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве похолодает до минус 28 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В предстоящие выходные, 24 и 25 января, в Москве и области резко похолодает. О сильном понижении температур предупредила жителей региона главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Холодать начнет в четверг, 22 января. В этот день в столице будет повышенная облачность и небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус 8-10 градусов Цельсия. В Подмосковье будет чуть холоднее — до минус 13 градусов.

В ночь на пятницу, 23 января, мороз окрепнет: столбики термометров покажут до минус 17 градусов в столице и до минус 20 градусов — в области. Днем температура воздуха в Москве будет от минус 14 до минус 16, а в Подмосковье — от минус 12 до минус 17 градусов.

В ночь на субботу морозы в столице достигнут минус 23 градусов, а в области — минус 25 градусов. Днем при этом столбики термометров покажут не выше минус 18 и минус 15 градусов соответственно.

«Самым холодным днем будет воскресенье, Татьянин день. Температура будет в пределах минус 23 — минус 28 градусов по региону», — заключила Позднякова. Синоптик добавила, что днем температура будет аналогичной показателям предыдущего дня, что ниже климатической нормы на 12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы, что морозы в регионе будут затяжными.

