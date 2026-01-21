Москвичей предупредили о затяжных морозах

Синоптик Вильфанд: 20-градусные морозы задержатся в Москве до середины недели

Морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины следующей недели. О затяжных холодах жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в предстоящие выходные на Москву обрушатся морозы до минус 20-25 градусов ночью и до минус 15-20 градусов в дневные часы. Потепления после них стоит ждать, предположительно, 28 января. «По предварительным расчетам, уже в среду температура будет повышаться, потому что давление будет падать», — поделился информацией Вильфанд.

Ранее специалисты Гидрометцентра сообщили, что в Москве в среду, 21 января, прогнозируются небольшой снег и гололедица. Днем столбики термометров покажут от минус двух до минус четырех градусов, а в ночные температура понизится до минус 11.