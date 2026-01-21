Реклама

Экономика
08:57, 21 января 2026Экономика

Москвичам пообещали снег и гололедицу

Гидрометцентр: В Москве 21 января пройдет небольшой снег
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве в среду, 21 января, ожидаются небольшой снег и гололедица. О такой погоде жителей столицы предупредили на сайте Гидрометцентра.

По информации специалистов, днем столбики термометров покажут от минус двух до минус четырех градусов, а в ночные часы похолодает до минус 11. В Подмосковье днем прогнозируется температура минус два-семь градусов, ночью она упадет до минус 13.

Северный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду, а атмосферное давление составит от 750 до 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в последние дни января в Москве может потеплеть до показателей, соответствующих климатической норме.

