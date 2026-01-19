Москвичам пообещали потепление в январе

Синоптик Позднякова: В последние дни января в Москве потеплеет

В январе погода в Москве может успеть вернуться к климатической норме. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Наступившее в мегаполисе похолодание затянется и продлится дольше, чем предыдущие волны холодов. Однако морозы всегда сменяет очередная волна потепления. Если погода еще успеет наладиться в январе, то ждать потепления стоит не раньше, чем в последние дни месяца, считает синоптик.

Точную дату Позднякова назвать затруднилась, однако заверила, что к концу января аномальные холода ослабнут. По ее прогнозам, в этот период температура в Москве либо достигнет нормы в минус 7,6 градуса, либо будет держаться чуть ниже, но без значительных отклонений.

Скорое потепление в столичном регионе предрек и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже во вторник и среду, 20-21 января, температура в Москве достигнет климатической нормы либо поднимется выше.