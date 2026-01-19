Москвичам пообещали потепление

Синоптик Вильфанд: Ощутимое потепление придет в Москву в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москву и область придет ощутимое потепление — температура воздуха будет около или даже выше климатической нормы. Такую погоду пообещал жителям столичного региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В понедельник, 19 января, минимальные температурные значения по региону будут достигать минус 11 — минус 16 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до минус 7 градусов, уточнил синоптик.

«Дальнейшее повышение температуры прогнозируется во вторник и в среду — около и выше нормы. Ночные температуры минус 5-7 градусов, дневные 2-4 всего-навсего, по области — до минус 6. Заметное повышение температуры», — отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что с понедельника в регионе начнет снижаться атмосферное давление. Оно сохранится на достаточно высоком уровне, но уже будет превышать норму не на 20-25 миллиметров, а на 15-16 миллиметров ртутного столба. На этом фоне возможен небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 18 января, в Подмосковье ударили 25-градусные морозы. Так, в Серебряных Прудах было минус 26,2 градуса, в Зарайске — минус 25,9, в Луховицах — минус 23,9, в Черустях — минус 23,1, в Михайловском — минус 23.