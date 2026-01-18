Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:18, 18 января 2026Экономика

В Подмосковье ударили 25-градусные морозы

Тишковец: Ночью в Подмосковье температура опустилась до минус 25 градусов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минувшей ночью в Подмосковье ударили 25-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до отметки минус 12,8 градуса по Цельсию, на Балчуге — до минус 10,8, в Строгино — до минус 13,2, в Бутово — до минус 19. При этом, уточнил Тишковец, январская ночная норма составляет минус 12,3 градуса.

В Подмосковье самые сильные морозы ударили на юге, сообщил синоптик. Так, в Серебряных Прудах было минус 26,2 градуса, в Зарайске — минус 25,9, в Луховицах — минус 23,9, в Черустях — минус 23,1, в Михайловском — минус 23, в Мелихово — минус 22,8, в Серпухове — минус 22,4, в Коломне — минус 22,3, а в Воскресенске — минус 21,6.

Ранее москвичам предрекли комфортное купание на Крещение. По оценке Тишковца, температура воздуха в Москве в ночь на 19 января составит от 6 до 9 градусов мороза, по области — от 6 до 11 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили возможность военного вторжения США в Гренландию

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    На Западе сообщили о пяти тысячах жертв антиправительственных выступлений в Иране

    Украинский бизнесмен рассказал о взятках бывшему главе СБУ

    Варламов посетил южноамериканскую страну и обрадовался чебурекам на улице

    В Европе назвали шантажом условия Трампа по Гренландии

    В Таиланде несколько туристов подверглись нападению медуз

    На Украине отправили на фронт сотрудника ТЦК

    В Подмосковье ударили 25-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok