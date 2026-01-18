Тишковец: Ночью в Подмосковье температура опустилась до минус 25 градусов

Минувшей ночью в Подмосковье ударили 25-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до отметки минус 12,8 градуса по Цельсию, на Балчуге — до минус 10,8, в Строгино — до минус 13,2, в Бутово — до минус 19. При этом, уточнил Тишковец, январская ночная норма составляет минус 12,3 градуса.

В Подмосковье самые сильные морозы ударили на юге, сообщил синоптик. Так, в Серебряных Прудах было минус 26,2 градуса, в Зарайске — минус 25,9, в Луховицах — минус 23,9, в Черустях — минус 23,1, в Михайловском — минус 23, в Мелихово — минус 22,8, в Серпухове — минус 22,4, в Коломне — минус 22,3, а в Воскресенске — минус 21,6.

Ранее москвичам предрекли комфортное купание на Крещение. По оценке Тишковца, температура воздуха в Москве в ночь на 19 января составит от 6 до 9 градусов мороза, по области — от 6 до 11 градусов.