Экономика
10:37, 18 января 2026Экономика

Москвичам предрекли комфортное купание на Крещение

Синоптик Тишковец: В Москве на Крещение будет минус 10 градусов и небольшой снег
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве на Крещение будет минус 10 градусов и небольшой снег. С соответствующим прогнозом выступил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На Крещение, под влиянием теплого атмосферного фронта, прогнозируется пасмурная погода, местами возможен небольшой снег», — подчеркнул синоптик.

По оценке Тишковца, температура воздуха в Москве в ночь на 19 января составит от шести до девяти градусов мороза, по области — от шести до одиннадцати градусов. Синоптик добавил, что облачность предотвратит существенное охлаждение земли в ночной период и позволит обеспечить комфортное купание в проруби.

Ранее Тишковец предсказал дату пика морозов в Центральной России. Он отметил, что в отдельных районах Центральной России ударили 25-градусные, а местами почти 30-градусные морозы

