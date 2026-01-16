Реклама

10:23, 16 января 2026

Россиянам предсказали дату пика морозов

Синоптик Тишковец: Пик морозов в Центральной России придется на выходные
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пик морозов в Центральной России придется на выходные, 17-18 января. Соответствующие даты назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в отдельных районах Центральной России ударили 25-градусные, а местами почти 30-градусные морозы. Так, в Ельне Смоленской области столбики термометров показали минус 27,8 градуса, в Арзамасе Нижегородской области — минус 26,6, в Жиздре Калужской области — минус 26,5, а в Жуковке Брянской области — минус 25,8. «На пик морозы выйдут в выходные», — предупредил эксперт.

Тишковец также рассказал, что в пятницу, 16 января, под влиянием антициклона температура на западе Восточно-Европейской равнины будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы середины зимы. «Днем столбики термометров в большинстве регионов будут колебаться от минус 10-15 [градусов], в Заволжье и Волго-Вятском регионе — 15-20 [градусов] ниже нуля, на южном Урале — до 20-25 [градусов] мороза. В междуречье Волги и Дона — минус 5-10 [градусов], на юге страны — 0-минус 5, и только в районе субтропиков Сочи до 1-6 [градусов] тепла», — поделился информацией он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за две недели.

