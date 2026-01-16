Москвичи пережили самую холодную ночь за две недели

Синоптик Леус: Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной за две недели

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной за две недели. О том, что жители столицы пережили наиболее морозную ночь практически с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 12,1 градуса — более низкой в нынешнем году температура была только 2 января», — поделился информацией синоптик. Что касается других станций, продолжил он, минимальная температура на Балчуге находилась на уровне минус 8,3 градуса, а в Бутово — минус 17,1 градуса. Леус объяснил, что температура в столице упала под влиянием периферии антициклона, который на короткое время разорвал облака.

В Подмосковье самая теплая температура минувшей ночью была зафиксирована на севере региона в Сергиевом Посаде — минус 7,3 градуса. Холоднее всего, отметил эксперт, было на западе: так, в Можайске столбики термометров опускались до минус 19,4 градуса.

Ранее жителей столичного региона предупредили, что ночь на воскресенье, 18 января, может стать одной из самых холодных с начала осени.