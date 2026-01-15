Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Гидрометцентр: Ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве

Ночь на воскресенье, 18 января, может стать одной из самых холодных в Москве и области с начала осени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, на фоне облачности с прояснением и отсутствия осадков в столице похолодает до минус 19-21 градуса. В некоторых районах температура может опуститься до минус 24 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут 17-22 градуса мороза, местами — минус 26 градусов.

В субботу, 17 января, также ожидается холодная погода. Ночью температура может опуститься до минус 15-17 градусов в Москве и до минус 13-18 градусов в Подмосковье. Днем в столице будет минус 13-15, по области — минус 11-16 градусов.

Ранее сообщалось, что за две недели в Москве выпала месячная норма осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 48,5 миллиметра снега при месячной норме в 52 миллиметра.