Выпавший в Москве объем снега оценили

Синоптик Позднякова: Москва выполнила месячную норму осадков за две недели

Москва успела выполнить месячную норму осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Январский норматив столица смогла закрыть всего за две недели. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 48,5 миллиметра снега при месячной норме в 52 миллиметра. На метеостанции в МГУ 15 января осадкомеры зафиксировали 60 миллиметров снега, тогда как норма на конец января составляет 54 миллиметра. На утро четверга, высота снежного покрова в мегаполисе достигла 41 сантиметра, норма же для столицы не превышает 18 сантиметров, отметила синоптик. Насчет снегопадов во второй половине месяца Позднякова успокаивает — повторных обильных осадков, согласно долгосрочным прогнозам, не предвидится.

Однако благоприятной погода в конце января не будет. Метеорологи ожидают сильные морозы в Москве к Крещению — в районе минус 20-25 градусов. Со следующей среды, 21 января, вплоть до конца недели температура в Москве и области по ночам будет держаться в пределах минус 20-30 градусов в зависимости от района. Днем столбики термометров не поднимутся выше минус 17 до минус 22 градусов. Такие морозы задержатся в регионе до конца месяца.