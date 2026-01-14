Реклама

Экономика
19:04, 14 января 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце января

Синоптик Ильин: После Крещения в Москве наступят 30-градусные морозы
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

После Крещения Москву охватят сильные морозы. Своим прогнозом на вторую половину января с телеканалом «360» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в предстоящие выходные, 17-18 января, будет солнечной, без осадков и холодов: днем метеоролог ожидает минус 13-17 градусов, ночью — минус 15-20 градусов. В Крещенскую ночь температура все еще будет держаться не ниже отметки в минус 20 градусов, однако вскоре она начнет неуклонно падать. Со следующей среды, 21 января, вплоть до конца недели температура в столичном регионе по ночам будет колебаться в пределах минус 20-30 градусов в зависимости от района. В дневные часы температура составит от минус 17 до минус 22 градусов. Такие морозы сохранятся в Москве и Подмосковье до конца месяца, предполагает Ильин.

Повторных обильных снегопадов в мегаполисе не прогнозируется. Отдельные «снежинки», по словам синоптика, возможны, но сильных осадков не предвидится. Не стоит беспокоиться жителям столицы и о ветре — в морозные дни в городе не ожидается ни сильного, ни даже умеренного ветра.

В эти выходные метеозависимым москвичам стоит приготовиться. Грядут скачки атмосферного давления. В уик-энд давление повысится почти до рекордных показателей — до 770-775 миллиметров ртутного столба.

