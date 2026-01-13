Москвичей предупредили о резком повышении давления

Синоптик Шувалов: В выходные атмосферное давление практически побьет рекорд

Метеозависимым москвичам придется нелегко в конце этой недели. Об этом в беседе с изданием RT столичных жителей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, скачки атмосферного давления ожидаются на выходных, 17-18 января. В эти дни давление повысится почти до рекордных показателей — до 770-775 миллиметров ртутного столба. Скачки давления произойдут как раз тогда, когда столичный регион будет скован морозами.

Новая волна похолодания придет в Москву и область в четверг, 15-го числа, но своего пика холода достигнут именно в выходные. В конце недели ночная температура упадет до минус 20 градусов в Москве и минус 25 градусов по области. В дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке минус 15-18 градусов в Подмосковье и минус 15 градусов в столице. Существенных осадков в ближайшие дни Шувалов не прогнозирует. «В основном погода будет морозной и солнечной», — заключил метеоролог.

Таким образом, на 19 января выпадут полноценные крещенские морозы. При этом 20-21 января в ночные часы температура опустится еще ниже — до минус 30 градусов.