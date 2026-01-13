Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 13 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о резком повышении давления

Синоптик Шувалов: В выходные атмосферное давление практически побьет рекорд
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Метеозависимым москвичам придется нелегко в конце этой недели. Об этом в беседе с изданием RT столичных жителей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, скачки атмосферного давления ожидаются на выходных, 17-18 января. В эти дни давление повысится почти до рекордных показателей — до 770-775 миллиметров ртутного столба. Скачки давления произойдут как раз тогда, когда столичный регион будет скован морозами.

Новая волна похолодания придет в Москву и область в четверг, 15-го числа, но своего пика холода достигнут именно в выходные. В конце недели ночная температура упадет до минус 20 градусов в Москве и минус 25 градусов по области. В дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке минус 15-18 градусов в Подмосковье и минус 15 градусов в столице. Существенных осадков в ближайшие дни Шувалов не прогнозирует. «В основном погода будет морозной и солнечной», — заключил метеоролог.

Таким образом, на 19 января выпадут полноценные крещенские морозы. При этом 20-21 января в ночные часы температура опустится еще ниже — до минус 30 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Такси с наркотиками в Москве попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

    Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok