Экономика
11:44, 13 января 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Синоптик Макарова: Погода в Москве на Крещение совпадет с народным календарем
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На Крещение погода в Москве будет соответствовать народному календарю. В этом агентство РИА Новости заверила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Через неделю синоптик обещает столичным жителям полноценные крещенские морозы. По прогнозам Макаровой, столбики термометров 19 января понизятся до минус 20-25 градусов. Это, как предполагает метеоролог, будут не экстремальные морозы, но будут ощутимыми на фоне мягкой зимы, установившейся в последние годы в Москве и области. Так, по новым климатическим нормам январь в мегаполисе стал теплее на три градуса. Тем не менее Макарова настаивает, что оглашенный прогноз предварителен, и допускает наступление к Крещению слабой оттепели.

До минус 25 градусов на Крещение в Москве ждет и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом 20-21 января в ночные часы температура упадет еще ниже — до минус 30 градусов.

