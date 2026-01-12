Реклама

07:25, 12 января 2026

По Москве ударят настоящие крещенские морозы

Синоптик Тишковец: 19 января в Москве ожидается до минус 25 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Pixabay

На следующей неделе по Москве ударят настоящие крещенские морозы. Таким прогнозом со столичными жителями в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К празднику Крещения, 19 января, в мегаполисе ожидается серьезное похолодание. По сведениям синоптика, в следующий понедельник под утро столбики термометров опустятся до минус 20-25 градусов. 20-21 января в ночные часы температура упадет еще ниже — предположительно, до минус 30 градусов. Днем в столице ожидается до минус 15-17 градусов — такие показатели обгоняют норму на 15 градусов, отметил Тишковец. Такая погода может продержаться в Москве целую неделю, допускает метеоролог, но напоминает, что данный прогноз предварительный.

В начале первой в январе рабочей недели прогнозируется от минус 2 до минус 7 градусов. В течение дня пройдут осадки. До девяти часов вечера в Москве будет действовать желтый уровень погодных условий ввиду гололедицы.

