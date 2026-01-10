Реклама

15:26, 10 января 2026Экономика

Появился прогноз погоды на первую рабочую неделю в Москве

Жителей Москвы и области предупредили о снегопаде в первую рабочую неделю
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Жителей Москвы и Московской области предупредили о снегопаде в первую рабочую неделю. Такие данные представил Гидрометцентр России, сообщает ТАСС.

По прогнозу, в ночь на 12 января ожидается снег при температуре воздуха -5...-10 градусов. Днем в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров достигнут температуры от -7 до -2 градусов.

До 21:00 по московскому времени 12 января в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодных условий, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

Ранее сообщалось, что 9 января Москва побила суточный рекорд по осадкам. В столице выпало 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека.

