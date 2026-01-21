Жителям Подмосковья рассказали о погоде в феврале

Синоптик Позднякова: Погода в феврале в Подмосковье будет мягче, чем обычно

Последний месяц зимы обещает жителям столичного региона теплую погоду. Своим прогнозом с изданием REGIONS поделилась главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По предварительным расчетам, погода в феврале в этом году будет мягче, чем обычно. Столбики термометров в среднем будут держаться выше многолетних значений примерно на полтора-два градуса. Ранней весна не будет. В первой половине месяца, по словам синоптика, сохранится устойчивый минус, в ночные часы вероятны морозы. Ближе к середине месяца Позднякова прогнозирует частые оттепели с мокрым снегом. В последних числах февраля возможны температурные качели, типичные для такого периода.

Обильных осадков в течение месяца Позднякова не ожидает. На протяжении всего февраля жители Подмосковья будут видеть слякоть и гололед. Экстремальных суперморозов до конца зимы не предвидится.

Теплый февраль в столичном регионе обещает также ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее прогнозам, температура в следующем месяце превысит климатическую норму. Теплее нормы окажется и март.