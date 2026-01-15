Реклама

Экономика
08:34, 15 января 2026Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду в феврале и марте

Синоптик Макарова: Температура в Москве в феврале и марте превысит норму
Виктория Клабукова

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Сильные холода не простоят в Москве дольше полумесяца. Какой будет погода в последний месяц зимы, агентству РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По предварительным прогнозам синоптика, в течение февраля температура в столичном регионе будет идти вверх и превысит климатическую норму. Аналогичная тенденция, по словам Макаровой, будет наблюдаться и весной. «Получается, февраль теплее нормы и март теплее нормы», — заверила специалист Гидрометцентра.

Аномально теплый январь ранее спрогнозировал и научный руководитель Роман Вильфанд. Кроме того, метеоролог предрек ранний приход весны на территории от от западных границ страны до Енисея. По данным Вильфанда, холодной весна не выдастся ни в одном российском регионе, однако резкие спады температуры возможны в азиатской и европейской частях страны.

