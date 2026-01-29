Реклама

Экономика
10:44, 29 января 2026Экономика

В Москве сугробы вдвое превысили январскую норму

В Москве сугробы выросли до 60 сантиметров, вдвое превысив норму
Виктория Клабукова

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Московские сугробы выросли вдвое выше нормы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

За время обильных снегопадов сугробы в столице достигли в высоту 60 сантиметров. Такой показатель зафиксировали осадкомеры на Балчуге. Это в два раза превышает климатическую норму января, подчеркивает синоптик. На базовой московской метеостанции высота сугробов составила 58 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра.

В Подмосковье снега выпало еще больше. Так, в Серпухове и Черустях, где традиционно регистрируют самые низкие температуры в регионе, высота сугробов достигла отметки в 64 сантиметра. В Коломне показатель составил 63 сантиметра, в Волоколамске — 60 сантиметров.

Согласно столичной истории метеонаблюдений, рекордная высота сугробов для 29 января составляет 61 сантиметр — показатель держится с 1994 года. Однако, учитывая прогнозы синоптиков, Москва может повторить рекорд — в течение дня в городе может выпасть еще 3-5 миллиметров осадков, отметил Тишковец.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда ждать ослабления снегопадов в мегаполисе. По ее словам, осадки пойдут на убыль в пятницу, 30 января.

