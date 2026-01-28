Пик снегопадов в Москве спрогнозировали

Синоптик Позднякова: Снегопады в Москве пойдут на убыль 30 января

Снегопады в Москве в ближайшие дни начнут ослабевать. Когда этого ждать, изданию RT рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Пик снегопадов, по прогнозам синоптика, придется на среду, 28 января. Этот день станет наиболее сложным в плане осадков. Помимо этого, сильный снегопад можно ждать в ночь на четверг, 29-е число. Однако уже на следующий день снегопады пойдут на убыль, уверяет Позднякова. Снег в последний рабочий день будет небольшим. Аналогичной будет погода и на выходных, 31 января — 1 февраля: осадки будут слабыми и локальными, небо будет облачным с прояснениями.

Правда, на фоне этого в столичный регион придет похолодание. В субботу днем и ночью столбики термометров будут держаться в пределах минус 10-15 градусов. В воскресенье показатели снизятся: температура будет варьироваться от минус 12-17 градусов в Москве и минус 18-23 градусов по области.

До конца января снегопады в Москве, вероятно, обновят пару метеорекордов. Если за среду в городе выпадет больше 10 миллиметров осадков, то будет побит абсолютный суточный рекорд, державшийся почти полвека. Кроме того, если сугробы достигнут в высоту 57 сантиметров, то мегаполис повторит абсолютный рекорд 1957 года.