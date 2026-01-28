Реклама

Экономика
11:09, 28 января 2026

Московские снегопады приблизились к полувековому рекорду

Фобос: Московские снегопады побьют рекорд 1977 года
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Москва приблизилась к полувековому рекорду по снегопадам. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» в рамках совместного проекта с Центром погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, к вечеру среды, 28 января, столица может обновить метеорекорд 49-летней давности. Если к концу дня в городе выпадет больше 10 миллиметров осадков, то будет побит абсолютный суточный рекорд, державшийся с 1977 года.

С начала недели сугробы во многих городах Подмосковья могут вырасти сразу на четверть метра. Такими темпами в Москве может повториться еще один снежный рекорд: если сугробы достигнут в высоту 57 сантиметров, то мегаполис повторит абсолютный рекорд 1957 года.

Завершения снегопадов в Москве стоит ждать не раньше конца месяца, 31 января — 1 февраля. Однако вместе с окончанием осадков в город придет заметное похолодание, предупреждают метеорологи.

Ранее сообщалось, что всего за сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков. Тем временем на базовой столичной метеостанции ВДНХ осадкомеры зафиксировали 10 миллиметров снега, что соответствует 20 процентам январского норматива.

