19:25, 2 октября 2025

Ида Галич составила завещание

Блогерша Ида Галич заявила, что составила завещание
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Популярная российская блогерша Ида Галич составила завещание. Об этом она сообщила во время разговора с комиком Дмитрием Позовым в эфире шоу «Есть вопросики», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

В выпуске Позов заявил, что составил документ, в котором прописано, какое имущество достанется детям после его кончины. «Мы так похожи. У меня есть завещание», — сказала ему Галич. Комик в ответ уточнил, что он пока не написал завещание, но «задокументировал: что, куда, кому».

В своем Telegram-канале Галич подтвердила, что у нее есть завещание. По словам блогерши, она составила документ еще до рождения второго ребенка, поэтому в нем указан только ее сын Леон. «Говорится в документе о том, кто будет распоряжаться моим имуществом до совершеннолетия Леончика», — уточнила она.

В июле стало известно, что Галич стала матерью во второй раз. Она родила дочь, девочку назвали Татьяной. Отцом ребенка стал жених блогерши Олег Ледвич. От первого брака с блогером Аланом Басиевым у нее есть сын Леон.

