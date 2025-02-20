Россиянам дали совет по покупке долларов

Экономист Беляев предостерег россиян от покупки долларов

Покупать доллар сейчас, когда он заметно ослаб по отношению к рублю, можно только в расчете на долгосрочную перспективу и оценивая все сопряженные с этим риски, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — объяснил Беляев.

По его оценке, доллар все равно восстановится по отношению к российской валюте в долгосрочной перспективе. Но говорить о коротких сроках достаточно непросто исходя из особенностей текущего формирования курса валют.

«В долгосрочной перспективе рубль, конечно, дешевеет к доллару из-за разницы экономик. Но дешеветь он будет монотонно, постепенно. Прогнозировать сиюминутные колебания трудно: если раньше курс определялся на основании биржевых торгов, то теперь управление им ведется практически вручную», — сказал экономист.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово скупать доллары из-за падения курса. На внебиржевых торгах в четверг, 20 февраля, американская валюта опускалась ниже 88 рублей.