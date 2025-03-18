Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 18 марта 2025Экономика

Названо условие падения доллара до 70 рублей

Аналитик Васильев: Успех переговоров с США может привести к доллару по 70 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если российско-американские переговоры пройдут успешно, то курс доллара может опуститься до 70 рублей. Об этом заявил аналитик Михаил Васильев. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, позитивный исход переговоров руководителей США и РФ может обеспечить российскому рынку приток иностранного капитала, особенно если принять во внимание высокие (больше 20 процентов) ставки в рублях. Васильев считает, что в условиях ослабления санкционного пресса первым в РФ может прийти иностранный спекулятивный капитал. Следом — прямые иностранные инвестиции.

«На этих ожиданиях российские участники рынка могут закрывать длинные позиции по валюте и открывать длинные позиции по рублю, а экспортеры могут продавать валюту сегодня на опасениях, что завтра валюта будет дешевле», — пояснил Васильев.

Он полагает, что если геополитическая ситуация останется неизменной, то рубль со II квартала может снова начать умеренно слабеть.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев не обнаружил в долгосрочной тенденции никаких причин для укрепления рубля относительно доллара. Этот вывод он обосновал тем, что американская экономика в настоящее время успешнее.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил разработать процедуру согласования возврата компаний в Россию

    Цели использования ВСУ женщин-штурмовиков объяснили

    Американский журналист назвал достойное восхищения качество россиян

    Пять членов украинского кол-центра похитили 69 миллионов рублей у россиян

    В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ

    Пассажиры провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

    Компьютеры Apple оказалось невозможно отремонтировать

    Франция разместит ядерное оружие у границы с Германией

    Россиянам сделали неблагоприятный прогноз о катаклизмах

    Раскрыты подробности смерти отца Филиппа Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше