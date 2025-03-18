Названо условие падения доллара до 70 рублей

Аналитик Васильев: Успех переговоров с США может привести к доллару по 70 рублей

Если российско-американские переговоры пройдут успешно, то курс доллара может опуститься до 70 рублей. Об этом заявил аналитик Михаил Васильев. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, позитивный исход переговоров руководителей США и РФ может обеспечить российскому рынку приток иностранного капитала, особенно если принять во внимание высокие (больше 20 процентов) ставки в рублях. Васильев считает, что в условиях ослабления санкционного пресса первым в РФ может прийти иностранный спекулятивный капитал. Следом — прямые иностранные инвестиции.

«На этих ожиданиях российские участники рынка могут закрывать длинные позиции по валюте и открывать длинные позиции по рублю, а экспортеры могут продавать валюту сегодня на опасениях, что завтра валюта будет дешевле», — пояснил Васильев.

Он полагает, что если геополитическая ситуация останется неизменной, то рубль со II квартала может снова начать умеренно слабеть.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев не обнаружил в долгосрочной тенденции никаких причин для укрепления рубля относительно доллара. Этот вывод он обосновал тем, что американская экономика в настоящее время успешнее.