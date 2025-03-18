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14:15, 18 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее рубля после укрепления

Экономист Беляев: Курс рубля вернется к 100 за доллар к концу 2025 года
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В долгосрочной тенденции не никаких глубинных экономических факторов для укрепления рубля по отношению к доллару, потому что американская экономика сейчас успешнее, считает кандидат эко-номических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».

Однако как на фоне глобального потепления могут быть морозные зимы, так и на фоне долгосрочной тенденции снижающего курса рубля не исключены отдельные участки его повышения, отметил экономист.

Нынешнее укрепление он связал с расчетами курса на основе внебиржевого рынка, который является спекулятивным. Сейчас его участники ориентируются даже не на экономические факторы, а на со-стояние внешнеполитической среды, уточнил эксперт.

«Наметилось какое-то улучшение ситуации, и таким образом это работает в пользу укрепления национальной валюты. Плюс у меня стойкое убеждение, что Центробанк корректирует курс по своему вкусу. В таком случае прогнозировать курс в краткосрочной перспективе невозможно, это близко к гаданию на кофейной гуще», — высказался Беляев.

По мнению экономиста, после того, как рубль дойдет до своего предела, а 80 — может им быть, начнут работать глубинные факторы, что приведет к снижению курса национальной валюты по отношению к доллару.

Поэтому в тенденции долгосрочной можно спрогнозировать неизбежное снижение курса рубля по отношению к доллару. К концу года он может выползти на 100 совершенно спокойно

Михаил Беляевэкономист

Во вторник, 18 марта, курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 рубля. Евро при этом опустился ниже 89 рублей. В последний раз валюты торговались на этой отметке в июне 2024 года.

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