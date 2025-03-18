Предсказано будущее рубля после укрепления

В долгосрочной тенденции не никаких глубинных экономических факторов для укрепления рубля по отношению к доллару, потому что американская экономика сейчас успешнее, считает кандидат эко-номических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».
Однако как на фоне глобального потепления могут быть морозные зимы, так и на фоне долгосрочной тенденции снижающего курса рубля не исключены отдельные участки его повышения, отметил экономист.
Нынешнее укрепление он связал с расчетами курса на основе внебиржевого рынка, который является спекулятивным. Сейчас его участники ориентируются даже не на экономические факторы, а на со-стояние внешнеполитической среды, уточнил эксперт.
«Наметилось какое-то улучшение ситуации, и таким образом это работает в пользу укрепления национальной валюты. Плюс у меня стойкое убеждение, что Центробанк корректирует курс по своему вкусу. В таком случае прогнозировать курс в краткосрочной перспективе невозможно, это близко к гаданию на кофейной гуще», — высказался Беляев.
По мнению экономиста, после того, как рубль дойдет до своего предела, а 80 — может им быть, начнут работать глубинные факторы, что приведет к снижению курса национальной валюты по отношению к доллару.
Поэтому в тенденции долгосрочной можно спрогнозировать неизбежное снижение курса рубля по отношению к доллару. К концу года он может выползти на 100 совершенно спокойно
Во вторник, 18 марта, курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 рубля. Евро при этом опустился ниже 89 рублей. В последний раз валюты торговались на этой отметке в июне 2024 года.