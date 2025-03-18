Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10.26 мск во вторник, 18 марта, американская валюта подешевела на 1,35 рубля по сравнению с вечером понедельника. Ее курс опустился до отметки в 80,74 рубля, минимального значения с 19 июня 2024 года.

Укрепление российской валюты объясняют притоком средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа. Он начался на фоне ожиданий скорой отмены санкций и повышения привлекательности российских активов.

Финансовый аналитик Михаил Беляев полагает, что доллар дешевеет временно, и экономических предпосылок для изменения валютного курса в настоящее время нет. Центробанк формирует курс, опираясь преимущественно на рынок Forex, который является «чисто спекулятивным» — на фоне успокоения и более-менее позитивных новостей спекулянты считают, что курс рубля укрепляется, поэтому и происходят скачки цен, объяснил он.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец заявила, что надежды на скорое снижение напряженности в отношениях с Западом нельзя считать фундаментальным фактором для укрепления валюты. Любое изменение тональности новостей приведет к болезненной реакции рынка, добавил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.