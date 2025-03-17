Укрепление рубля назвали временным явлением

«Ведомости»: Доллар вернется на уровень ста рублей после временного ослабления

Нынешнее укрепление рубля до многомесячных максимумов является временным явлением, основанным на геополитическом оптимизме инвесторов, однако в дальнейшем российская валюта вернется на уровень 100 рублей за доллар. К такому выводу склоняются опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец отметила, что надежды на скорое снижение напряженности в отношениях с Западом нельзя считать фундаментальным фактором, так как на него влияет в первую очередь новостной поток. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах добавил, что при изменении тональности новостей реакция может быть болезненной, то есть курс рубля с той же скоростью проследует в обратном направлении.

Эксперты отмечают, что на укрепление рубля повлиял приток средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ), надеющихся на скорую отмену санкций, а также рост спроса на российские активы. Поддержало рубль и повышение продажи экспортерами валютной выручки с 9,9 миллиарда долларов в январе до 12,4 миллиарда в феврале.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая указала, что снизившиеся мировые цены на нефть и сохраняющиеся санкции не позволяют считать все проявившиеся факторы устойчивыми тенденциями. При этом основаны они только на слухах и комментариях, никак не воплощающихся в какие-то конкретные шаги.

Если рубль удержится на текущих уровнях до июля, то Центробанк может принять это в качестве аргумента при обсуждении ключевой ставки, но пока об этом говорить рано.

Также опрошенные изданием экономисты напоминают, что правительство ожидает значительно более высокий средний курс доллара в 2025 году — 96,5 рубля. При крепком рубле бюджет столкнется с потерей доходов и увеличением дефицита.

Дополнительным аргументом стало возобновление населением покупок долларов в феврале, что означает близость предела укрепления. По оценке «Эксперт РА», к концу 2025 года доллар дойдет до 102 рублей, в Т-инвестициях» ожидают доллар по 101-105 рублей, а в «Финаме» — 105 рублей. По состоянию на 17 марта курс американской валюты на международном рынке Forex опустился ниже 85 рублей.