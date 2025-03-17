Курс доллара упал ниже 85 рублей

Курс доллара на Forex вернулся на уровень ниже 85 рублей

В начале понедельника, 17 марта, курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Американская валюта на фоне ожиданий новых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вплотную подошла к минимуму с августа прошлого года, который был достигнут 11 марта (84,78 рубля).

Аналогичную динамику в рамках торгов на Мосбирже демонстрирует юань. Китайская валюта опускалась до 11,67 рубля, с августа прошлого года ниже она находилась только 26 февраля. В свою очередь, индекс Мосбиржи вырос более чем на 50 пунктов, превысив показатель 3250 пунктов.

Помимо надежд на завершение боевых действий на Украине, на фондовый рынок влияет очередное обострение на Ближнем Востоке. Американские бомбардировки Йемена увеличили опасения по поводу нестабильности поставок нефти, что привело к росту котировок и, соответственно, поддержало рубль и российские акции.

Ранее Трамп объявил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным во вторник, 18 марта. Он объяснил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне».