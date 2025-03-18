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11:03, 18 марта 2025Экономика

Курс евро опустился ниже 89 рублей

Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 89 рублей впервые с июня 2024-го
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 89 рублей впервые с июня 2024 года, свидетельствуют данные «Финам».

В половине одиннадцатого утра по московскому времени стоимость европейской валюты падала на 2,45 процента, до 88,88 рубля.

Курс доллара также снижается до отметок времен первой половины прошлого лета — теряя 1,35 рубля, по сравнению с вечером понедельника он опускался до 80,74 рубля.

Курсовой оптимизм может быть связан с ожиданиями от запланированного на вторник телефонного разговора президентов России и США. В то же время аналитики полагают, что доллар дешевеет временно, экономических предпосылок для нынешней динамики нет, а надежды на скорое снижение напряженности в отношениях с Западом нельзя считать фундаментальным фактором для укрепления валюты.

В понедельник Центробанк опустил официальный курс доллара до 84,31 рубля, а евро — до 90,84.

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