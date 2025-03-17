Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:58, 17 марта 2025Экономика

Курс доллара упал ниже 85 рублей

ЦБ: Курс доллара на 18 марта понижен до 84,3 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Впервые с 6 августа прошлого года курс доллара, устанавливаемый Банком России, опустился ниже 85 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка (ЦБ).

На 18 марта курс американской валюты установлен на уровне 84,3059 рубля, а евро — 90,8443 рубля. Что касается юаня, то его курс ЦБ определил в 11,6 рубля.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев оценил падение доллара к рублю как временное явление. По его словам, экономических предпосылок для изменения валютного курса в настоящее время нет. Поводом для этих рассуждений стал тот факт, что в первой половине дня 17 марта курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 84 рублей — впервые с 20 июня 2024 года.

Эксперты полагают, что укрепление российской валюты объясняется притоком средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа. Это продиктовано надеждами на скорую отмену санкций и повышение привлекательности российских активов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    На Западе предсказали Украине потерю Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше