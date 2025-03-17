Курс доллара упал ниже 85 рублей

ЦБ: Курс доллара на 18 марта понижен до 84,3 рубля

Впервые с 6 августа прошлого года курс доллара, устанавливаемый Банком России, опустился ниже 85 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка (ЦБ).

На 18 марта курс американской валюты установлен на уровне 84,3059 рубля, а евро — 90,8443 рубля. Что касается юаня, то его курс ЦБ определил в 11,6 рубля.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев оценил падение доллара к рублю как временное явление. По его словам, экономических предпосылок для изменения валютного курса в настоящее время нет. Поводом для этих рассуждений стал тот факт, что в первой половине дня 17 марта курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 84 рублей — впервые с 20 июня 2024 года.

Эксперты полагают, что укрепление российской валюты объясняется притоком средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа. Это продиктовано надеждами на скорую отмену санкций и повышение привлекательности российских активов.