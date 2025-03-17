Курс доллара опустился ниже 84 рублей

Курс доллара на межбанке опустился ниже 84 рублей впервые с июня прошлого года

В первой половине дня понедельника, 17 марта, курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 84 рублей, что произошло впервые с 20 июня прошлого года. На минимуме он доходил до 83,93 рубля, свидетельствуют данные «Финам».

На международном рынке Forex доллар также временно дешевел до 83,86 рубля, после чего вернулся выше 84 рублей. Тем не менее оба курса остаются минимальными с осени прошлого года.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты указали, что текущее укрепление рубля носит временный характер, потому что ни одна из вызвавших такую динамику причин не выглядит долгосрочной.

Главным поводом для скупки рублей они называют надежды на переговоры России и США, которые при благоприятном исходе могут привести к остановке боевых действий на Украине и частичному снятию санкций. Однако если в переговорах возникнут проблемы, то разочарование может привести к быстрому откату от локальных максимумов.

По их оценке, до конца года доллар, скорее всего, вернется на уровень ста рублей и выше, а Центробанк начнет учитывать укрепление российской валюты в своих прогнозах только в том случае, если оно продержится до июня или июля.