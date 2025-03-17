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14:11, 17 марта 2025Экономика

Курс доллара опустился ниже 84 рублей

Курс доллара на межбанке опустился ниже 84 рублей впервые с июня прошлого года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В первой половине дня понедельника, 17 марта, курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 84 рублей, что произошло впервые с 20 июня прошлого года. На минимуме он доходил до 83,93 рубля, свидетельствуют данные «Финам».

На международном рынке Forex доллар также временно дешевел до 83,86 рубля, после чего вернулся выше 84 рублей. Тем не менее оба курса остаются минимальными с осени прошлого года.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты указали, что текущее укрепление рубля носит временный характер, потому что ни одна из вызвавших такую динамику причин не выглядит долгосрочной.

Главным поводом для скупки рублей они называют надежды на переговоры России и США, которые при благоприятном исходе могут привести к остановке боевых действий на Украине и частичному снятию санкций. Однако если в переговорах возникнут проблемы, то разочарование может привести к быстрому откату от локальных максимумов.

По их оценке, до конца года доллар, скорее всего, вернется на уровень ста рублей и выше, а Центробанк начнет учитывать укрепление российской валюты в своих прогнозах только в том случае, если оно продержится до июня или июля.

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