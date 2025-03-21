Спрогнозировано решение Банка России по ключевой ставке

Bloomberg: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента

На очередном заседании Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21 процент. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им экономистов.

Они полагают, что замедление инфляции, охлаждение кредитования, укрепление рубля и признаки улучшения ситуации на рынке труда могут побудить регулятор к умеренной политике. Издание напомнило, что российская валюта усилилась примерно на 19 процентов к доллару. Что касается инфляционных ожиданий, то в феврале они снизились впервые за пять месяцев.

Рынок труда, который был основным фактором инфляции из-за острой нехватки рабочей силы, демонстрирует первые признаки улучшения: уровень безработицы в январе вырос впервые более чем за год.

Как заявил экономист Александр Исаков Банк России вероятнее всего сохранит процентную ставку на уровне 21 процент. Он подчеркнул, что последние данные по инфляции соответствуют прогнозу Центробанка на конец года в 7-8 процентов. Другой аналитик Дмитрий Полевой, констатировал, что реальные ставки в экономике зашкаливают, и денежно-кредитную политику можно смягчить прямо сейчас.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что уже летом 2025 года Банк России может приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Не исключено, что к концу года ее доведут до 14-15 процентов.