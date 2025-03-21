Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:24, 21 марта 2025Экономика

Спрогнозировано решение Банка России по ключевой ставке

Bloomberg: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Globallookpress.com

На очередном заседании Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21 процент. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им экономистов.

Они полагают, что замедление инфляции, охлаждение кредитования, укрепление рубля и признаки улучшения ситуации на рынке труда могут побудить регулятор к умеренной политике. Издание напомнило, что российская валюта усилилась примерно на 19 процентов к доллару. Что касается инфляционных ожиданий, то в феврале они снизились впервые за пять месяцев.

Рынок труда, который был основным фактором инфляции из-за острой нехватки рабочей силы, демонстрирует первые признаки улучшения: уровень безработицы в январе вырос впервые более чем за год.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Инфляция: что это такое и как защитить свои деньги в России в 2024 году
Инфляция:что это такое и как защитить свои деньги в России в 2024 году
2 ноября 2024

Как заявил экономист Александр Исаков Банк России вероятнее всего сохранит процентную ставку на уровне 21 процент. Он подчеркнул, что последние данные по инфляции соответствуют прогнозу Центробанка на конец года в 7-8 процентов. Другой аналитик Дмитрий Полевой, констатировал, что реальные ставки в экономике зашкаливают, и денежно-кредитную политику можно смягчить прямо сейчас.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что уже летом 2025 года Банк России может приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Не исключено, что к концу года ее доведут до 14-15 процентов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

    «Вашингтон» Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

    Стримерша устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на нее незваного гостя

    Путин наградил отмечающего 75-летие Лаврова высшей государственной наградой

    В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

    Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

    Раскрыто состояние Долиной во время продажи квартиры в Москве

    В России предложили запретить покупку квартир за наличные

    Женщина начала отношения с мужчиной старше нее на 33 года ради денег и влюбилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше