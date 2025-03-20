Предсказаны сроки снижения ключевой ставки до 14 процентов

Аксаков: Ключевая ставка может дойти до 14-15 процентов к концу года

Уже летом 2025 года Банк России может начать постепенно понижать ключевую ставку. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировал ТАСС.

Парламентарий полагает, что к концу этого года «ключ» могут опустить до 14-15 процентов. Однако развитие событий будет зависеть от государства и бизнеса, а также геополитической обстановки.

Кроме того, Аксаков не исключает, что российская валюта в ближайшие месяцы будет укрепляться, а инфляцию финансовые власти РФ возьмут под контроль. Это и станет одной из предпосылок для снижения ключевой ставки.

«Допускаю, что это уже произойдет в июне, в июле. ЦБ будет снижать ключевую ставку постепенно, не больше, чем по 0,25 процентных пункта», — заявил законодатель.

Ранее появился прогноз о том, что Банк России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Также есть версия о том, что в конечном итоге регулятору придется отказаться от жесткой денежно-кредитной политики, хотя предсказать сроки этого разворота пока непросто.