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16:38, 20 марта 2025Экономика

Предсказаны сроки снижения ключевой ставки до 14 процентов

Аксаков: Ключевая ставка может дойти до 14-15 процентов к концу года
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Уже летом 2025 года Банк России может начать постепенно понижать ключевую ставку. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировал ТАСС.

Парламентарий полагает, что к концу этого года «ключ» могут опустить до 14-15 процентов. Однако развитие событий будет зависеть от государства и бизнеса, а также геополитической обстановки.

Кроме того, Аксаков не исключает, что российская валюта в ближайшие месяцы будет укрепляться, а инфляцию финансовые власти РФ возьмут под контроль. Это и станет одной из предпосылок для снижения ключевой ставки.

«Допускаю, что это уже произойдет в июне, в июле. ЦБ будет снижать ключевую ставку постепенно, не больше, чем по 0,25 процентных пункта», — заявил законодатель.

Ранее появился прогноз о том, что Банк России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Также есть версия о том, что в конечном итоге регулятору придется отказаться от жесткой денежно-кредитной политики, хотя предсказать сроки этого разворота пока непросто.

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