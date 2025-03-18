Греф счел неизбежным снижение ключевой ставки в России

Глава Сбера Греф: Разворот денежно-кредитной политики ЦБ точно будет

Разворот нынешней жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) российского Центробанка (ЦБ) точно будет, однако точные сроки ее ослабления и снижения ключевой ставки пока назвать трудно. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что руководство регулятора неизбежно изменит свою денежно-кредитную политику под влиянием различных факторов. Однако назвать ориентировочные сроки ее ослабления Греф затруднился. «Разворот ДКП будет, конечно, когда — не знаю», — резюмировал глава Сбербанка в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В настоящее время ключевая ставка ЦБ продолжает держаться на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. Главным условием для ее снижения руководство регулятора называло устойчивое замедление темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке, чего пока не наблюдается.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркивала, что сейчас в России прослеживаются только первые признаки возможного разворота проинфляционных факторов. Речь идет, в частности, о постепенном охлаждении корпоративного и потребительского кредитования, а также о снижении напряженности на рынке труда. Однако насколько устойчивыми в итоге окажутся эти тренды, сказать пока затруднительно, пояснила Набиуллина.