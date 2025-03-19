Высокой ключевой ставке в России предсказали сохранение

Эксперт Хандошко: на мартовском заседании ЦБ РФ сохранит ключевую ставку в 21 %

Ключевая ставка не может оставаться высокой бесконечно, однако на мартовском заседании совета директоров Центробанк, сокрее всего, сохранит показатель на уровне 21 процента. Такое решение регулятора предсказала СЕО брокера Mind Money (ex «Церих») Юлия Хандошко (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На смягчение денежно-кредитной политики потребуется время, так как результаты повышения ключевой ставки должны проявиться более явно, отметила эксперт.

«Мы уже наблюдаем некоторые признаки замедления перегрева экономики, но говорить о том, что поставленные цели полностью достигнуты, пока преждевременно. Регулятор традиционно проявляет последовательность в своих решениях, поэтому резкие отклонения от текущего курса в сторону понижения или, тем более, повышения ключевой ставки маловероятны», — считает Хандошко.

Многие центробанки в последнее время снижают ставки, но действуют осторожно, адаптируя свои решения под реальные экономические условия. Россия в этом смысле не является исключением, и серьезных причин для смягчения ДКП пока нет, отметила эксперт. Вероятнее всего, к снижению ставки перейдут не раньше, чем через полгода, и к концу 2025 показатель могут опустить до 16-17 процентов, не ниже.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предположила, что пик инфляции в России придется на апрель-май 2025 года. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, которые пройдут 21 марта и 25 апреля. Переходить к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики пока преждевременно, считают в ЦБ.