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14:59, 21 марта 2025Экономика

Сигнал Банка России по поводу ключевой ставки назвали нетипичным

Аналитик Ващелюк: Сигнал Центробанка по ключевой ставке оказался нетипичным
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента годовых Банк России сопроводил 21 марта сигналом, для которого использовал необычную формулировку, выглядящую менее жесткой, чем ранее, когда четко анонсировалась готовность повысить показатель на ближайшем заседании, но существенно более жесткой, чем нейтральная. Нетипичным сигнал назвала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалиста, условия снижения ставки в пресс-релизе ЦБ не обсуждаются, а вот акцент на возможности ее повышения сохранился.

По сути, отмечает Telegram-канал MMI, речь идет об изложенном более понятным языком том же умеренно-жестком сигнале, не предполагающем начала цикла смягчения денежно-кредитной политики уже в конце апреля.

В сегодняшнем пресс-релизе Банк России обозначил, что рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки в том случае, если снижение инфляции не будет обеспечивать достижение целевого уровня в 4 процента, возврат к которому по-прежнему ожидают в 2026 году. Также подчеркивается, что в среднесрочной перспективе баланс рисков в экономике страны по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

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