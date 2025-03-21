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14:19, 21 марта 2025Экономика

Центробанк предупредил о возможности повышения ключевой ставки

ЦБ РФ предупредил о возможности нового повышения ключевой ставки из-за инфляции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Ключевая ставка Центробанка может быть поднята выше 21 процента на следующем заседании, если скорость снижения инфляции окажется недостаточной. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что для достижения цели нужен продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), поэтому контроль за скоростью и устойчивостью снижения инфляции и инфляционных ожиданий продолжится.

Такой сигнал выглядит более жестким, чем ожидало большинство аналитиков, и практически исключает снижение ставки на следующем заседании, которое пройдет 25 апреля. Нынешнее решение сохранить размер ставки на историческом максимуме совпадает с прогнозами.

Банк России отметил, что в своих ожиданиях по поводу роста цен исходит из объявленных параметров бюджетной политики, то есть величины и соотношения расходов и доходов. Их нормализация в 2025 году имела бы дезинфляционный эффект, однако если параметры изменятся, то регулятору придется корректировать ДКП.

По состоянию на 19 марта дефицит бюджета в России превысил четыре триллиона рублей, что почти в четыре раза больше планов на год. В Минфине связывают ситуацию с авансированием расходов в начале года и уверяют, что уже после первого квартала ситуация начнет входить в норму.

Среди причин, которые не позволяют думать о смягчении ДКП, в Центробанке также назвали значительное превышение спроса над предложением, что характеризует перегрев экономики, рекордно низкую безработицу, опережающий производительность труда рост зарплат и укрепление рубля. Рост курса российской валюты частично сказывается на инфляции, но поскольку он не обусловлен фундаментальными факторами, такая ситуация может обернуться резким ускорением роста цен.

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