Центробанк назвал сроки целевого замедления роста цен в России

ЦБ: Инфляция в России вернется к целевому уровню в 4 процента в 2026 году

Инфляция в России вернется к целевому уровню в четыре процента в 2026 году. Сроки замедления роста цен в стране назвали по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ).

Как отмечают в регуляторе, по итогам 2025 года инфляция сократится до семи-восьми процентов, что выше необходимой планки.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

С января по февраль инфляция в среднем сократилась до 9,1 процента. В сравнении с четвертым кварталом 2024 года рост цен замедлился почти на три процента. Инфляционное давление при этом снизилось меньше, отражая по-прежнему высокий внутренний спрос.

По итогам заседания совет директоров Банка России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Как и отмечали ранее большинство аналитиков, поводов для нового повышения нет. Как подчеркнули в ЦБ, тенденции в динамике экономической активности «создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», однако их только предстоит реализовать.