Центробанк заявил о сохранении в России проинфляционных рисков

Банк России: Баланс рисков в экономике все еще смещен в сторону проинфляционных

Банк России, решивший 21 марта в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, заявил что текущее инфляционное давление в РФ снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. «На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных», — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ также вновь отметили, что рост спроса в стране все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Основные проинфляционные риски там связывают с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

На текущей неделе стало известно, что инфляционные ожидания россиян ускорили снижение, сократившись в марте с 13,7 до 12,9 процента, а ценовые ожидания отечественных предприятий упали за два месяца более чем на четверть — с 27,5 до 20,3 пункта, на фоне чего аналитики рассчитывали не только на неповышение ставки, но и на смягчение риторики регулятора. Тем не менее, в ЦБ вновь предупредили, что могут рассмотреть подъем ключевой ставки в случае, «если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели».