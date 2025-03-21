От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

Аналитики, рассчитывающие, что Банк России на фоне обнадеживающих статистических данных сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, также допускают, что он смягчит риторику, намекнув на снижение стоимости кредита уже в ближайшей перспективе. Об этом пишет Reuters.
Как указывает агентство, ожидания такого решения связаны с получением сигналов о замедлении инфляции и улучшении геополитической ситуации.
«Остановка роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса станет важным, на наш взгляд, аргументом для совета директоров регулятора в пользу сохранения ключевой процентной ставки без изменений и даже возможно, что еще и для смягчения риторики регулятора на более "голубиную"», — прокомментировала, в частности, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По итогам прошлого заседания Центробанк напротив дал сигнал о готовности вернуться к повышению ключевой ставки. О такой возможности, хотя эксперты и не считают вероятной ее реализацию, говорил несколько дней назад зампред ЦБ Алексей Заботкин.
На текущей неделе стало известно, что инфляционные ожидания россиян ускорили снижение, сократившись в марте с 13,7 до 12,9 процента после январских 14,0 процента, а ценовые ожидания отечественных предприятий упали за два месяца более чем на четверть — с 27,5 до 20,3 пункта. Также отмечалось, что опубликованный 11 марта бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды» интонационно отличается от прежних и содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые в перспективе могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда.
Что касается возможных сроков снижения ставки, то, например, в Почта Банке полагают, что ЦБ может приступить к смягчению денежно-кредитной политики уже на следующем заседании совета директоров, которое состоится в конце апреля. Такое мнение высказал заместитель президента-председателя правления кредитной организации Алексей Охорзин.