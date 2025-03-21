Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:46, 21 марта 2025Экономика

От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

Reuters: От ЦБ РФ ждут сохранения ключевой ставки, допуская «голубиную» риторику
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Аналитики, рассчитывающие, что Банк России на фоне обнадеживающих статистических данных сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, также допускают, что он смягчит риторику, намекнув на снижение стоимости кредита уже в ближайшей перспективе. Об этом пишет Reuters.

Как указывает агентство, ожидания такого решения связаны с получением сигналов о замедлении инфляции и улучшении геополитической ситуации.

«Остановка роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса станет важным, на наш взгляд, аргументом для совета директоров регулятора в пользу сохранения ключевой процентной ставки без изменений и даже возможно, что еще и для смягчения риторики регулятора на более "голубиную"», — прокомментировала, в частности, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По итогам прошлого заседания Центробанк напротив дал сигнал о готовности вернуться к повышению ключевой ставки. О такой возможности, хотя эксперты и не считают вероятной ее реализацию, говорил несколько дней назад зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами? Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами?Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
25 июля 2022

На текущей неделе стало известно, что инфляционные ожидания россиян ускорили снижение, сократившись в марте с 13,7 до 12,9 процента после январских 14,0 процента, а ценовые ожидания отечественных предприятий упали за два месяца более чем на четверть — с 27,5 до 20,3 пункта. Также отмечалось, что опубликованный 11 марта бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды» интонационно отличается от прежних и содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые в перспективе могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда.

Что касается возможных сроков снижения ставки, то, например, в Почта Банке полагают, что ЦБ может приступить к смягчению денежно-кредитной политики уже на следующем заседании совета директоров, которое состоится в конце апреля. Такое мнение высказал заместитель президента-председателя правления кредитной организации Алексей Охорзин.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

    В России начнут по-новому обращаться с мусором

    Эстония перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

    В ВСУ признали необходимость выхода из Курской области

    Названы города России с возможностью взять «вторичку» в семейную ипотеку

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

    Расследование дела в отношении приказавшего нанести удар по школе в Судже завершено

    Раскрыта не связанная с деменцией причина ухудшения памяти

    Вяльбе отреагировала на избрание нового главы МОК

    Власти раскрыли обстановку на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе на Кубани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше