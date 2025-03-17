В России спрогнозировали скорое снижение ключевой ставки

Замглавы Почта Банка Охорзин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ в апреле

Совет директоров Центробанка (ЦБ) может перейти к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) и снизить ключевую ставку на заседании, которое состоится 25 апреля. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. Его слова приводит газета «Известия».

На ближайшем мартовском заседании руководство российского регулятора вряд ли решится на подобный шаг и сохранит ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, считает он. В настоящее время руководство ЦБ занимает выжидательную позицию по этому вопросу и детально анализирует реакцию рынка на жесткую ДКП.

Регулятор сейчас предпочитает не торопиться с переходом к ослаблению своей политики и старается действовать взвешенно. На этом фоне ожидать каких-либо изменений стоит не раньше апреля, полагает Охорзин. «В апреле возможен пересмотр ключевой ставки в сторону понижения», — резюмировал он.

В ЦБ неоднократно заявляли, что для перехода к ослаблению ДКП необходимо устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. Этого тренда на внутреннем рынке не прослеживается, сейчас наблюдаются только первые признаки возможного разворота проинфляционных факторов, утверждала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Речь идет, в частности, о постепенном замедлении кредитования и снижении напряженности на рынке труда. Несмотря на это, она не ждет скорого снижения годовой инфляции. Напротив, Набиуллина сместила сроки ее выхода на пиковый уровень на апрель-май 2025 года. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.